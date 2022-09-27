Кирилл Давыденко: «В России много сильных фигуристов, есть с кем конкурировать. Непростые времена покажут, кто по-настоящему любит свое дело»

Тренер Кирилл Давыденко считает, что уровень фигурного катания в России останется высоким, несмотря на отсутствие международных турниров.

«В этом сезоне у наших фигуристов не будет международных турниров. Но Федерация фигурного катания России проводит огромную работу. Объявленные призовые на российских Гран-при и чемпионатах страны, новые турниры, поддержка ФФККР и федерации Санкт-Петербурга, внимание телевидения и прессы – это веские аргументы, чтобы спортсмены не теряли мотивацию, продолжали работать.

В России много сильных фигуристов, есть с кем конкурировать. Непростые времена, которые мы все сейчас переживаем, покажут, кто по-настоящему любит свое дело, кто является фанатом в хорошем смысле слова, кто не сойдет со своего пути.

Количество желающих заниматься фигурным катанием не уменьшается. Желающих приходит много, поэтому, не думаю, что уровень российского фигурного катания снизится. Русский народ ведь никогда не отступает, и несмотря ни на что, мы будем продолжать работать и растить спортсменов.

У нас много талантливых детей с горящими глазами, много тренеров, которые преданы делу и вкладываются всей душой. А если тренер заряжен, то и ученики будут заряжаться. У нас огромный потенциал, и я верю в лучшее», – рассказал Давыденко.