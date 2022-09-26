Максим Ставиский о контрольных прокатах: «Не могу сказать, что все одинаковое, люди работают. Но что правда — с музыкой не сильно удивили»

Двукратный чемпион мира в танцах на льду поделился впечатлениями от контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.

«Понятно, что прокаты — не соревнования, многие, подавляющее большинство, не совсем готовы. С элементами есть проблемы. У танцоров, например, не хватает скорости, легкости, не хватает широты. Раньше делали прокаты втихаря в Новогорске, и никто их не видел. Здесь идет чуть ли не шоу с камерами, каналами, комментариями, представлением. Люди приходят, нужно быть в форме, быть готовым уже.

Я понимаю общую ситуацию, понимаю депрессию спортсменов, которые не знают, к чему готовиться, что будет. Слава богу, что в России для них будут делать что-то, соревнования с большим призовым фондом. Стимул должен быть. Я не сомневался, что призовые сделают. Надо соответствовать, усиливаться уже к прокатам, а не просто к соревнованиям. Нужно больше прокатов делать на тренировках, чтобы ребята прямо летали.

У нас так: если программа исполнена чисто по элементам, то и постановка нравится и все остальное тоже. Если спортсмен не выполняет технический уровень, то тренер виноват. Нет, все мы пытаемся удивить, сделать интересные поддержки, акробатику. Я не могу сказать, что все одинаковое, люди работают. Но что правда — с музыкой не сильно удивили», – сказал Ставиский.