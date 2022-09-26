Рафаэль Арутюнян: «Малинин – воспитанник российско‑советской школы фигурного катания. Он не продукт американской системы»

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Тренер Рафаэль Арутюнян назвал американского фигуриста Илью Малинина воспитанником российско-советской школы фигурного катания.

Ранее 17-летний Малинин исполнил четверной аксель на турнире U.S. International Classic в Лейк-Плэсиде, став первым в истории фигуристом, который приземлил этот прыжок на соревнованиях.

«Этот молодой человек достаточно самоуверен. Он знает, что он делает и давно к этому шел. В прошлом году он был вторым на чемпионате США после Нэтана Чена, который доминировал последние четыре года в мире. Парень очень хороший, умный. Надеюсь, свою славу он употребит во благо.

Это воспитанник российско‑советской школы фигурного катания. Начнем с того, что его родители – воспитанники советской школы. Они его воспитали. Я ему помогаю, являясь воспитанником российско‑советской школы.

Малинин – не продукт американской системы. На катке у Тутберидзе все системно, а в США системы нет. В Америке этого мальчика воспитали российские тренеры, а страна ему дала возможность реализовать себя. Это тоже дорогого стоит», – сказал Арутюнян.

Исторический момент в фигурке: покорен особый прыжок – его сделал американец Илья Малинин, который называет себя богом квадов

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