Аделина Сотникова: «Валиева – разрыв сердца. Ее произвольная довела зрителей до слез. И это лишь прокаты – что будет в сезоне?»

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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась мнением о произвольной программе российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Камила… разрыв сердца.  Ее сегодняшний прокат довел всех зрителей до слез… и это всего лишь прокаты, что будет в сезоне? В хорошем смысле этого слова зал будет плакать и аплодировать стоя.

Юная, сильная, красивая, открытая девчонка. Хочется ей пожелать огромного терпения, сил и продолжать дарить людям радость своим катанием.

Я не беру сейчас техническую часть, все прекрасно знают, что она может делать ультра-си элементы.

Я беру именно эмоциональную, когда смотришь и неважно, какие элементы сделал человек, но душой как будто вновь погружаешься в историю воспоминаний и проникаешься вместе со спортсменом во все сделанные  движения, в весь смысл программы.

Обе программы очень понравились.

Кто так же проникся в ее историю произвольной программы сегодня?» – написала Сотникова.

«Не могу не выделить нашу Лизу Туктамышеву! Она кайфует от себя, от своих прокатов, растворяется полностью в своем деле. Смотрю на нее и понимаю, что все возможно и 25 – это не предел спортивной карьеры!

Новые программы Лизы – я считаю, это прямое попадание в цель, они ей очень идут: абсолютно разные, но катает она их на одном дыхании», – добавила олимпийская чемпионка.

Номер-провокация от Валиевой: отыграла олимпийскую допинг-драму, закрывалась капюшоном (как в Пекине) и плакала

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