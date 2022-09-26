Аделина Сотникова: «Валиева – разрыв сердца. Ее произвольная довела зрителей до слез. И это лишь прокаты – что будет в сезоне?»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась мнением о произвольной программе российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Камила… разрыв сердца. Ее сегодняшний прокат довел всех зрителей до слез… и это всего лишь прокаты, что будет в сезоне? В хорошем смысле этого слова зал будет плакать и аплодировать стоя.
Юная, сильная, красивая, открытая девчонка. Хочется ей пожелать огромного терпения, сил и продолжать дарить людям радость своим катанием.
Я не беру сейчас техническую часть, все прекрасно знают, что она может делать ультра-си элементы.
Я беру именно эмоциональную, когда смотришь и неважно, какие элементы сделал человек, но душой как будто вновь погружаешься в историю воспоминаний и проникаешься вместе со спортсменом во все сделанные движения, в весь смысл программы.
Обе программы очень понравились.
Кто так же проникся в ее историю произвольной программы сегодня?» – написала Сотникова.
«Не могу не выделить нашу Лизу Туктамышеву! Она кайфует от себя, от своих прокатов, растворяется полностью в своем деле. Смотрю на нее и понимаю, что все возможно и 25 – это не предел спортивной карьеры!
Новые программы Лизы – я считаю, это прямое попадание в цель, они ей очень идут: абсолютно разные, но катает она их на одном дыхании», – добавила олимпийская чемпионка.
Номер-провокация от Валиевой: отыграла олимпийскую допинг-драму, закрывалась капюшоном (как в Пекине) и плакала