Погорилая о произвольной Валиевой про Олимпиаду: «Камила не боится говорить об этом. Если человек не виноват – то он не будет что-то утаивать»

Бронзовый призер чемпионата мира-2016 Анна Погорилая поделилась мнением о новой произвольной программе Камилы Валиевой, посвященной ситуации на Олимпиаде в Пекине.

«Безусловно, меня поразил прокат Камилы Валиевой. Также был приятен выбор ее музыки.

Что касается остальных, мне все понравились. Очень много новых лиц в парах и танцах. Приятно видеть молодые дарования. Я только что досмотрела женское одиночное, повторюсь, под огромным впечатлением от проката Камилы.

Можно сказать, что мы все остыли после зимней ситуации, а она нам напомнила об этом. Это очень сильно трогает.

Говорить об этом своим искусством – не опасно для нее. Скорее, такое быстрее подтолкнет людей к решению этой ситуации.

Это все показывает, что Камила не боится говорить об этом. Если человек не виноват, то он не будет что-то утаивать, а будет просить о разрешении подобной ситуации», – сказала Погорилая.

Номер-провокация от Валиевой: отыграла олимпийскую допинг-драму, закрывалась капюшоном (как в Пекине) и плакала