Коган о контрольных прокатах: «Видна работа и тренеров, и фигуристов. Уверен, они смогут показать достойный результат в течение сезона»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган поделился мнением о прошедших контрольных прокатах сборной.
«Контрольные прокаты показали хорошую готовность наших спортсменов, мы увидели много интересных программ, много интересных элементов.
Видна работа и тренеров, и наших фигуристов. Уверен, что они смогут показать достойный результат в течение сезона.
Настрой боевой, порадовало и количество зрителей. В прошлом году мы практически не проводили в Москве соревнования. Мы рады, что в этом году у нас такая возможность появилась», – сказал Коган.
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