Дарья Павлюченко: «Хочется быть настоящими артистами. Время покажет, на данный момент нам нравится произвольная программа»

Российские фигуристы и оценили свое выступление с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России.

«Сегодня в произвольной программе хотели показать хореографию, визуально и техническую часть удалось выполнить. Мы поняли, что умеем так эмоционально катать, произвольная программа еще освежится.

Специалисты дали нам советы по короткой программе, сказали, что виден потенциал. Будет классно, мы видим, что хотим поменять, главное, что короткая программа понравилась зрителям, мы делали ее именно для них», – сказал Ходыкин.

Также фигурист объяснил, почему пара сохранила прошлогоднюю произвольную программу: «Мы не раскрыли до конца произвольную в прошлом году».

«Хочется быть настоящими артистами. Время покажет, на данный момент нам нравится эта произвольная программа», – заключила Павлюченко.

У Мишиной и Галлямова – Элвис Пресли, у Павлюченко и Ходыкина – Чайковский, у Тарасовой и Морозова – олимпийский Lighthouse. Вся музыка произвольных у пар