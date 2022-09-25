Алина Загитова: «Мне посчастливилось не только посмотреть контрольные прокаты, но и пообщаться с любимыми фигуристами. А вы смотрели?»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась впечатлениями от контрольных прокатов сборной России.
«Где прошли мои выходные? На контрольных прокатах наших фигуристов в стенах «Мегаспорта».
Какие же у всех ребят невероятно красивые, а самое главное разнообразные программы 😍 Нежные, решительные, эмоциональные, со своей историей 😌
Мне посчастливилось не только посмотреть прокаты, но и пообщаться со всеми любимыми фигуристами сразу после их выступлений. За эту возможность большое спасибо Первому каналу.
А вы смотрели контрольные прокаты? Чье выступление понравилось вам больше всего?» – написала Загитова.
Вопросы, которые задает Загитова фигуристам – 🤦♂️. Туктамышева даже растерялась