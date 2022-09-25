Андрей Мозалев: «В этом сезоне у меня три четверных в произвольной – это мало. Чтобы выигрывать, нужно минимум четыре»

Теги сборная России мужское катание Андрей Мозалев Фигурное катание

Российский фигурист Андрей Мозалев заявил, что ему нужно исполнять больше четверных прыжков в произвольной программе. 

«В этом сезоне у меня три четверных в произвольной программе. Это мало. Чтобы выигрывать, нужно минимум четыре.

Но увеличивать количество квадов в этом сезоне я не буду – в этому году мы работаем с упором на качество катания», – сказал Мозалев после проката. 

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