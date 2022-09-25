Андрей Мозалев: «В этом сезоне у меня три четверных в произвольной – это мало. Чтобы выигрывать, нужно минимум четыре»

Российский фигурист заявил, что ему нужно исполнять больше четверных прыжков в произвольной программе.

«В этом сезоне у меня три четверных в произвольной программе. Это мало. Чтобы выигрывать, нужно минимум четыре.

Но увеличивать количество квадов в этом сезоне я не буду – в этому году мы работаем с упором на качество катания», – сказал Мозалев после проката.

Онлайн контрольных прокатов в фигурке: Трусова снялась, у Валиевой эмоциональный номер про Олимпиаду

У Коляды – «Танго в сумасшедшем доме», у Игнатова – «Великий Гэтсби», у Семененко – K-Pop. Вся музыка для произвольных программ у мужчин