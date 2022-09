У Мозалева – Led Zeppelin, у Семененко – Альбинони, у Алиева – I Will Always Love You. Вся музыка для коротких программ у мужчин

Российские фигуристы презентовали новые короткие программы на контрольных прокатах в Москве.

: Club Des Belugas – What is Jazz

: Love Song (OST «50 первых поцелуев») + Your Song (OST «Мулен Руж»)

: Ренато Янини/Тэрон Эджертон – A Sky Full of Stars

: Two Feet – I Feel Like I’m Drowning

: Сигэру Умэбаяси – Opening Title/No Way Out (OST «Дом летающих кинжалов») + Keiichi Suzuki – O-Kagura

: Чейз Холфелдер – I Will Always Love You

: Оулавюр Арнальдс – So Far

: Led Zeppelin – I Can’t Quit You Baby/Kashmir

: Петр Чайковский – «Щелкунчик»

: Томазо Альбинони – Adagio in G minor

: Нэт Кинг Коул – Smile

: Eternal Eclipse – Dawn of Faith