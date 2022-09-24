Михаил Коляда: «Отсутствие международных стартов не смущает. Я всегда катался в удовольствие, не на результат»

Бронзовый призер ЧМ Михаил Коляда прокомментировал выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России.

«Было волнительно, но классно. Публика супер. Слава богу, жив-здоров. Личная жизнь налажена, все замечательно.

Отсутствие международных стартов не смущает. Мне просто хочется кататься дальше. Я всегда катался в удовольствие, не на результат.

Шоу-турнир — конечно, прикольно. С кем было бы интересно зарубиться? Да ни с кем, просто кайфануть хочу.

Мне оба костюма к короткой нравятся. Почему поменял? Приказ свыше. Свыше — это значит тренер», — сказал Коляда.