Марк Кондратюк: «Некоторые ребята говорили, что у них пропала мотивация. Я так же хочу кататься, стараюсь это делать»

Российский фигурист поделился впечатлениями от выступления на контрольных прокатах сборной.

— Немного волнительно, но я рад, что здесь могу снова кататься, получать удовольствие от того, что делаю. Как оцениваю свое выступление? Сложно, нужно время подумать, сейчас не готов ответить. Скорее нет, чем да. Недоволен собой.

Как оцениваю свою форму? Довольно хорошая, к сожалению, сегодня показать не особо удалось, постараюсь завтра реабилитироваться. Настроение на сезон положительное. Некоторые ребята, необязательно из фигурного катания, говорили, что у них пропала мотивация. Я так же хочу кататься, стараюсь это делать.

— Как пришла идея зашифровать название короткой?

— Так веселее, все пишут, подо что будут кататься, решил добавить такую загадку. Ее довольно быстро решили, слишком быстро.

— Костюм — скорее да, чем нет?

— У меня как минимум два варианта, в одном выступал на шоу, решили сделать что-то похожее, но немного другое, в других цветах.

— Конкретные цели на сезон есть?

— Никогда не ставлю. Проще не ставить конкретную цель, потому что ее не достигаешь, бьет по психике. Проще кататься в удовольствие, – сказал Кондратюк.