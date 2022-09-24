«Хотим, чтобы болельщики угадали, что это». Валиева показала послание для зрителей, зашифрованное с помощью азбуки Морзе

Российская фигуристка перед контрольными прокатами обратилась к зрителям с посланием, зашифрованным с помощью азбуки Морзе.

Короткая программа Валиевой поставлена под музыку из фильма «Интерстеллар».

– В начале программы у меня есть зашифрованное послание для болельщиков. Хотим, чтобы они угадали, что это за послание.

По сюжету (фильма) девочка тоже по азбуке Морзе определяет, что ей говорит папа. Посмотрите «Интерстеллар» и все поймете. Даниил Маркович предложил в начале программы сказать определенное слово, которое будет зашифровано.

– Ты какое-то значение придаешь этому слову?

– Конечно, в момент стартов и в принципе я стараюсь сказать это себе, сказать другим людям, делать это, – сказала Валиева.

«Получается, что я сама себе передаю это послание из будущего в прошлое. Такая закольцованная история. В начале я встаю в какую-то позу и в конце в ту же самую возвращаюсь, такое постоянное действие происходит.

Я люблю программы, когда в них есть какая-то глубокая идея, какая-то жизненная. Ты лучше понимаешь, как тебе катать, как вживаться в образ», – добавила фигуристка.

Видео: Первый канал

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