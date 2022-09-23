Эльмира Мухаметзянова, мать российской фигуристки-парницы Дианы Мухаметзяновой, рассказала, почему дочь завершила спортивную карьеру.

«Эмоциональное давление на мою дочь оказывали с самого начала. Единственное, что беспокоило тренера — это лишний, по его мнению, вес. Хотя Диана всегда отличалась огромной силой и работоспособностью, рано начала прыгать все тройные прыжки, к ней было много претензий. Нельзя делать девочке замечания по поводу ее внешнего вида в присутствии других ребят. Это очень сильно бьет по самооценке. Обозвать девочку «коровой», «бегемотом», толстой и так далее — означает вбить ей в голову, что она хуже других. Это обязательно проявится на соревнованиях в виде страха и скованности тела.

Когда тренер при всей группе говорит ребенку: «Ты толстая, ты такая-сякая!», это уход от проблемы. Фигуристка не прыгает не потому, что она толстая, а потому, что у нее плохое эмоциональное состояние. В стрессе человек ничего не сделает хорошо.

Еще бывают ситуации, когда у спортсмена что-то не получается, и тренер говорит: «Все! Я больше не буду делать тебе замечаний и вообще смотреть на тебя. Работай сам, как хочешь!». Тренер думает, что это хороший стимул, а в реальности такой посыл и есть эмоциональное насилие. Потому что у ребенка в голове звучат мысли: «Я ничтожество, я хуже всех». Как думаете, получится ли что-то сделать с таким настроем?

Раз за разом все копится, и в итоге замкнутый круг. Спортсмен выходит на старт в состоянии, что он никто, и сам себя боится. Такие казусы случаются у многих тренеров — именно от незнания, непонимания детской и подростковой психологии. Они закладывают в голову неокрепшего человека жестокие мысли.

Любой девочке, проходящей пубертат, надо дать время: отказаться от давления, потому что в стрессе ни один человек похудеть не может. Так психика устроена. Но Диану загнали в жуткий стресс. Она могла в воскресенье съесть по 50 грамм свекольного салата на обед и ужин, а в понедельник весы показывали плюс 600 грамм. То есть, она набирала вес «из воздуха», а на самом деле — из-за нервов.

В то же время, я очень уважаю Нину Михайловну Мозер и за многое ей благодарна. Помню, как она поддерживала нас после переезда в Москву, когда мы с мужем пытались стабилизировать финансы. Тренер обеспечивала Диану всем необходимым: врачи, лекарства, визажисты… В первый год мы даже не могли купить новые коньки, и Нина Михайловна решила вопрос. Она много вложила в мою дочь — я все ценю и прошу вас отметить это. Раз уж у нас откровенный разговор, то давайте отразим две стороны медали. Перед уходом из группы мы с Ниной Михайловной поговорили. Я выразила свою благодарность за все, услышала ее позицию и получила ответы на многие вопросы», – сказала Эльмира Мухаметзянова.

Почему фигуристы так рано уходят из спорта? Эмоциональное насилие, проблемы с весом и неработающий возрастной ценз