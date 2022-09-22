Трусова о мотивации продолжать карьеру: «Хочу кататься для людей. У меня нет сейчас определенной цели – куда-то еще поехать и что-то выиграть»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова рассказала, что мотивирует ее выступать в условиях отстранения от международных стартов.

– На новый сезон вообще какие планы, учитывая непростую ситуацию? Трудно было найти мотивацию, чтобы продолжать карьеру?

– Даже если бы не было никакой изоляции, у меня нет других причин – я хочу кататься для людей.

Обидно, что так получилось. Но еще хуже тем, кто только собирался участвовать в международных стартах. Мы все-таки успели многое сделать в спорте, выступали на всех соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Поэтому я продолжаю карьеру на льду, но живу сегодняшним днем, не пытаюсь заглядывать далеко вперед.

И у меня нет сейчас определенной цели – обязательно куда-то еще поехать и что-то непременно выиграть. Буду кататься для болельщиков, для себя, – сказала Трусова.

Первый сезон нашей фигурки в изоляции: турниры с миллионными призовыми и форматы, где ждут даже Загитову