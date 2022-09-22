Бетина Попова: «Не согласна с мнением, что Трусова не компонентная и не лиричная. Она умеет раскрывать такие образы, просто ей их не ставят»

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Бывшая фигуристка, ныне хореограф Бетина Попова поделилась мнением о выступлениях Александры Трусовой и оценила ее программы для нового сезона.

Сообщалось, что короткая программа Трусовой поставлена под композицию I Put A Spell On You с женским вокалом, произвольная – под музыку из фильма «Нервы на пределе», исполненную на скрипке.

«Для Саши подбор музыки хороший, в том числе произвольная со скрипкой, она ее замечательно интерпретирует.

Я вспоминаю Сашу времен «Ангелов Плющенко», где она была такой феей, и мне понравилось, как ее раскрыли в этом образе.

Я не согласна с общим мнением, что она не умеет кататься, не компонентная и не лиричная. Она умеет раскрывать такие образы, просто ей их не ставят.

Сашка уже взрослая девчонка, с Марком (Кондратюком) она повзрослела, она даже уже не девчонка, а женственная девушка, ей самой, думаю, интересно попробовать себя в этом образе», – сказала Попова.

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