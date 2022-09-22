Елизавета Туктамышева: «Чем старше становлюсь, тем легче эмоционально. Становишься осознаннее – легче проходить все это еще раз»

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала об отношении к своему возрасту.

«Чем старше становлюсь, тем мне легче, на самом деле, эмоционально. Я не знаю почему. В детстве я намного больше переживала, чем сейчас, мне кажется.

Чем осознаннее становишься, тем как-то легче тебе, если проходить еще раз все это. Вообще, не то что уникальный случай, что я могу делать то, что я люблю, даже за 25.

Господи, мне будет 26 лет! Четверть жизни прошла», – сказала фигуристка.

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