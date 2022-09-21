Елена Вайцеховская: «Не понимаю, зачем Дэвис, Смолкину и Тутберидзе вся эта конспирация? С другой стороны, бесплатный цирк – неплохо по нынешним временам»

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о возможном переходе и в сборную США.

«Отслеживая все эти эскапады погорелого цирка, вспомнила давнюю историю советских времен. У одной маминой коллеги – тренера по плаванию, завязались отношения с ее же учеником, разница в возрасте с которым составляла у дамы 17 лет.

Клуб они представляли динамовский, то есть по тем временам – крайне дисциплинарно суровый, соответственно, в какой-то момент тренера вызвали на ковер.

И ответственные мужи с большими звездами на погонах начали в лучших традициях тех времен стыдить, клеймить и порицать даму в самых что ни на есть непарламентских выражениях – от «партбилет, сука, на стол положишь» до «гнать с волчьим билетом из профессии», что, замечу, было по тем временам совершенно реальным раскладом.

Женщина терпеливо все выслушала, затем, никуда не торопясь и вообще никак не проявляя раскаяния или страха, открыла сумочку, достала из нее паспорт и в раскрытом виде шмякнула документ на стол.

Там – да, вы абсолютно верно поняли – стоял штамп о заключении брака с тем самым юным, но совершеннолетним (на беду динамовских полковников) дарованием, растление которого пытались пришить тренеру. На этом все были вынуждены заткнуться.

Это я к тому, что реально не понимаю: на фига Диане, Глебу и самой Тутберидзе в том числе вообще нужна была вся эта конспирация?

Почему в открытую не сказать о том, что да, ради исполнения мечты я готова поменять гражданство, да, мы ждем, когда партнер получит грин-карту и не можем до ее получения покинуть страну, или что там еще, но озвучить любую реальную причину вместо того, чтобы все больше и больше запутываться в собственных версиях?

С другой стороны мы имеем бесплатный цирк – тоже неплохо по нынешним временам», – написала Вайцеховская.

Почему Дэвис и Смолкин не едут в Россию и вообще так странно себя ведут?