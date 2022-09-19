Слуцкая о новом шоу-турнире: «Смогла бы я сама выступить? Не могу уже наотмашь сказать да или нет. Посмотрим, чем черт не шутит»

Чемпионка мира по фигурному катанию поделилась мнением о новом шоу-турнире, который пройдет в марте.

«Испокон веков в мире, не будем говорить, где конкретно, приветствовались соревнования, в которых выступали любители и профессионалы. Это была правда очень интересная и смотрибельная история. Но как это будет у нас и кто будет выступать – посмотрим.

Смогла бы я сама выступить? Не могу точно ответить. Наверное, я уже в том возрасте, когда должна четко понимать, что и как будет. Не могу уже наотмашь сказать да или нет. Поэтому посмотрим, чем черт не шутит. Мне кажется, сейчас очень важно придумывать что-то новое, что-то интересное. Для того, чтобы и сохранить интерес к нашему виду спорта, и чтобы не дать расслабиться нашим прославленным спортсменам. Мне кажется, сама по себе задумка интересная, и она даже может сработать. Вопрос, наверное, здесь даже не в призовом фонде, а именно в популяризации вида спорта», – рассказала Слуцкая.