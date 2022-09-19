Татьяна Тарасова: «Очень хорошо, что в фигурном катании есть призовые! Когда у нас вообще ничего не было, это никого не волновало»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила размер призовых для российских фигуристов в предстоящем сезоне.

Общий призовой фонд турниров в России составит более 100 млн рублей.

«Очень хорошо, что в фигурном катании есть призовые! Почему такая большая разница по сравнению с другими видами спорта? А когда у нас вообще ничего не было, это вообще никого не волновало», – цитирует Тарасову «Чемпионат.com».

Также Тарасова поделилась мнением о новом турнире по шоу-программам, который пройдет в Москве 18-19 марта.

«Мне кажется, этот турнир будет очень интересным. Пока не знаю, сколько фамилий называлось, кто будет принимать участие, все ориентировочно.

Кто найдет в себе силы и возможности для того, чтобы участвовать, тот будет участвовать, главное – силы и возможности», – приводит ТАСС слова Тарасовой, которая также допустила возможность работы на турнире в качестве комментатора.

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