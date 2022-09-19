Коган об аудитории российских турниров: «Уверены, что будет огромное количество просмотров, в том числе из-за рубежа»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган рассказал об интересе зарубежной аудитории к российским турнирам.

«Большой интерес к первенствам России сохраняется. В личных письмах очень много запросов на то, чтобы посмотреть прокаты. Достаточно большое количество людей посмотрело контрольные прокаты среди юниоров.

Мы уверены, что будет огромное количество просмотров, в том числе из-за рубежа. Мы попозже об этом поговорим, где можно будет посмотреть.

Количество просмотров многих зарубежных соревнований значительно снизилось из-за отсутствия наших спортсменов. Вы сами видите, есть результаты интересные. Действительно, там выступают хорошие спортсмены, с которыми мы бы с удовольствием посоревновались. Но основная масса – к сожалению, не очень высокий уровень.

Одно из наших нововведений – новый призовой фонд, больше 100 миллионов рублей. Это должно поддержать и спортсменов, и тренеров, и интерес к фигурному катанию с точки зрения отсутствия финансовых потерь за участие в международных соревнованиях», – сказал Коган.

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