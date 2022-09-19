Российские фигуристы могут принять участие в шоу в Монголии

Российские фигуристы могут выступить на шоу в Монголии.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

«Есть предложение с монгольской стороны. Мы будем встречаться с представителями федерации монгольской стороны, чтобы изучить условия. Это состоится в начале октября.

Обсуждение условий и возможностей? Вы же понимаете, что проведение нельзя сразу переложить на площадку неизвестно где. Красиво, может быть, но холодно, это же показательные выступления.

Должны сначала ознакомиться с условиями, которые там есть, посмотреть, выставить какие-то условия по качеству льда, проживания, и тогда можем говорить более конкретно. Такая работа ведется», - заявил Коган.