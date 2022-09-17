Мариам Гиоргобиани: «В Грузии пока нет ни одного нормального катка. Построят, если будут результаты, так что надо давать медали»

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Президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани рассказала о развитии вида спорта в стране.

«Наш флаг должен быть над пьедесталом, и я знаю, что так и будет, хоть это и не так просто сделать. Мне раньше говорили, что я сумасшедшая: где Грузия, а где фигурное катание. Спрашивали, зачем мне все это надо – я ведь была вполне успешной бизнесвумен, работала в крупной нефтяной компании, у меня все было в порядке. А мне просто приятно доказывать, что все возможно. Для этого надо много работать – и все.

Нет пока в Грузии ни одного нормального катка, но я точно знаю, что будет. Потому что это сразу позволит и турниры проводить, и шоу привозить, и на сборы ребят привозить. Грузия подала заявку на проведение Олимпийского зимнего фестиваля в 2025-м, а это автоматически означает, что нужен каток.

Я служу своей стране, с пяти лет каталась – за сборную Грузинской ССР, тогда она называлась «Динамо». Все детство провела на сборах, было сложно, в Тбилиси никогда не было хорошего катка – поэтому я так и мечтаю, чтобы грузинские спортсмены тренировались дома. Чтобы была площадка. Для меня это вопрос чести.

Но тут замкнутый круг: каток нам построят, если будут результаты, так что у меня нет других вариантов – надо давать медали. Надо доказать, что дети с грузинской кровью музыкальны, отлично танцуют; и что да, фигурное катание – вполне грузинский вид спорта. Вы посмотрите на Ревию, на Берулаву – у них же огонь внутри, они такие эмоциональные, такой характер на льду показывают.

Мы полностью зависим от государственного финансирования, спонсоры пока в фигурное катание Грузии не очень стремятся. А почему? Как раз потому, что нет никаких соревнований внутри страны, им же всем интересен внутренний рынок в первую очередь. А так получается, что за государственные деньги я как бы вдвойне ответственна. Я ищу фигуристов, плачу за их подготовку – и мне нужен результат, который я могу показать в оправдание этих финансовых вложений», – сказала Гиоргобиани.

«Курток сборной у нас еще много». Главный филиал нашей фигурки – Грузия: трансферы каждый год, так команда идет к медали Игр-2026

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