Гиоргобиани на вопрос, будут ли российские тренеры сопровождать грузинских фигуристов на стартах: «Это очень сложная и грустная ситуация»

Глава Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани рассказала о связях с Россией.

– Почти вся ваша сборная тренируется в России – как они будут добираться на турниры? Из Москвы долететь куда-то непросто.

– О да, теперь это настоящая проблема, иногда практически нерешаемая. В Ригу наши ребята добирались двое суток: поезд, автобус, самолет, на границе еще постояли 12 часов. В общем, доехали мертвые совершенно – прямо к началу выступлений.

– Будут ли с фигуристами на соревнования ездить их российские тренеры? Ждать ли их в кике?

– Это очень сложная и грустная ситуация, ребятам уже в прошлом сезоне приходилось не раз выступать без тренеров. Что будет в этом году – пока не ясно. Но, конечно, фигуристам нужно, чтобы с ними на турнирах был кто-то свой, родной. Для меня очень важно не разлучать спортсменов с тренерами, потому что это моментально отразится на их результатах. Менять тренеров – очень сложно.

– Самый свежий переход в вашу команду – юниорка Гургенидзе. Чья это была инициатива?

– Семья Инги связалась с нами давно, девочка тогда была совсем маленькая – никаких тройных акселей и в перспективе не было. Что касается смены фамилии, то тут решала семья, мы, конечно, были только этому рады, но это был их шаг. В общем, девочкой мы заинтересовались – и в первую очередь, потому что у нее грузинские корни. Я всегда декларирую это довольно откровенно: для нас это важно. Моя миссия – дать каждому грузинскому ребенку шанс.

Я хочу иметь по-настоящему грузинскую сборную. Но это не значит, что я хуже отношусь к ребятам с другим происхождением. Если кто-то попадает к нам в команду – все, он «наш». И Маша с Гошей, и Карина, и Настя – это уже наши родные ребята. Просто если я могу где-то найти спортсмена с данными – и грузинскими корнями – в первую очередь, я поддержу таких детей.

Понятно, что просто корней недостаточно, должны быть данные, способности – и у Гургенидзе они были сразу видны. Естественно, при этом мы учитываем все правила, переход – это всегда вопрос непростой, поэтому мы все делаем максимально прозрачно и официально. Процесс долгий, за ночь такое не делается.

С ФФКР у нас очень хорошие отношения, мы им очень благодарны – хотя бы за все те возможности, которые есть у наших спортсменов для тренировок, – отметила Гиоргобиани.

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