Юрист Анцелиович о деле Валиевой: «Могут быть варианты от полного прощения до стандартных санкций, как у всех взрослых спортсменов – четыре года»

Юрист, бывший гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович прокомментировала новость о том, что РУСАДА завершило расследование по допинговому делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Тут, на самом деле, сложно комментировать. Расследование является обязательной стадией, так как в данной ситуации речь идет о несовершеннолетней. Более того, не просто о несовершеннолетней, а о защищенном лице.

Это был обязательный этап, РУСАДА, конечно, совершенно правильно завело дело во время Олимпиады.

Ну, такие сроки расследования (достаточно долго оно длилось), на самом деле стандартные, тяжело проводить расследование, все-таки это не правоохранительные органы, у них нет таких полномочий. Поэтому сейчас этап завершился, и уже переходят к юридическому этапу: это этап обработки результатов и слушания.

Какое могут применить наказание в отношении Валиевой? Я комментировать здесь не могу, потому что я не знаю ни то, что у нее нашли, ни то, что было представлено спортсменкой и ее стороной.

Единственное – я могу сказать, какие есть шансы. Есть шансы, во-первых, что отсутствовало нарушение, если будет доказано, что есть какие-то ошибки, отступление от стандартов, которые привлекли к неблагоприятным результатам анализов.

Второе – то, что могло быть отсутствие вины или халатности со стороны спортсменки. Тогда она будет признана нарушившей допинговое правило, но вообще без санкции.

Следующий вариант – незначительная вина или халатность: так как она защищенное лицо, то у нее санкции от выговора до двух лет.

И четвертый, самый плохой для спортсменки вариант – если будет установлен умышленный прием, то будут стандартные санкции, как у всех взрослых спортсменов – четыре года.

Тут большой разброс. Вот такие могут быть варианты: от полного прощения до стандартного наказания», – сказала Анцелиович.

РУСАДА завершило расследование допинг-дела Камилы Валиевой

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