Слушания по делу Валиевой пройдут в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА

Слушания по делу олимпийской чемпионки Пекина-2022 в командном турнире пройдут в дисциплинарном антидопинговом комитете Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что расследование допингового дела фигуристки завершено.

Во время Олимпиады в феврале этого года стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Сама проба была взята в декабре на чемпионате России, а затем отправлена в лабораторию Стокгольма – результат анализа был объявлен уже на Играх.

Награждение российских фигуристов за победу в командных соревнованиях так и не состоялось из-за начала расследования по делу Валиевой.