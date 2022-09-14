Слушания по делу Валиевой пройдут в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА

Теги сборная России допинг РУСАДА женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Слушания по делу олимпийской чемпионки Пекина-2022 в командном турнире Камилы Валиевой пройдут в дисциплинарном антидопинговом комитете Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Об этом сообщили в пресс-службе агентства. 

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что расследование допингового дела фигуристки завершено. 

Во время Олимпиады в феврале этого года стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Сама проба была взята в декабре на чемпионате России, а затем отправлена в лабораторию Стокгольма – результат анализа был объявлен уже на Играх.

Награждение российских фигуристов за победу в командных соревнованиях так и не состоялось из-за начала расследования по делу Валиевой. 

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