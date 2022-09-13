😱 Виктория Синицина: «Мне всегда казалось, что растительность на руках у девушек выглядит неэстетично. Решение проблемы нашлось в обыкновенной бритве»

Серебряный призер Игр Виктория Синицина рассказала об отношении к эпиляции рук.

«Мне всегда казалось, что растительность на руках у девушек выглядит неэстетично. И хотя у меня она была не особо темной и густой, волосы все равно доставляли дискомфорт.

Тогда лазер и восковая эпиляция не были так популярны, и решение этой проблемы нашлось для меня в обыкновенной бритве. Быстро, дешево, эффективно – почему бы и нет?

Вот только я не подумала о том, что позже мне придется помучиться с последствиями. Практически через день на руках начали расти новые волосы, и они были еще гуще и длиннее, чем прежде. Для моей нежной кожи рук это был настоящий ужас.

В конце концов я сходила на курс лазерной эпиляции и попрощалась с бритвой», – сказала Синицина.