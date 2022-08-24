Виктория Синицина: «В нашем виде спорта шрамы неизбежны. На одной коленке у меня 12 шрамиков, на другой всего два. На подбородке два, ну и любимые надкостницы»

Российская фигуристка , выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, рассказала о своих шрамах.

«Есть фраза «шрамы украшают мужчин». А женщин?

К сожалению, в нашем виде спорта они неизбежны. Не могу сказать, что шрамы украшают! Я их замечаю, даже если они совсем незаметны.

Бывают шрамики от лезвия, зубцов, пяток или, самое банальное, просто от льда, потому что он очень острый, когда хорошо закатан.

Иногда выходишь на вторую разминку, а перед тобой семь пар откатались и на зубцах попрыгали. И ты думаешь: больно будет, а потом мысль: «да и фиг с ним».

Так что на одной коленке у меня 12 шрамиков, на другой всего два. На подбородке два, ну и любимые надкостницы. О, и самое... это кисти и пальцы!

Короче, красота требует жертв!» – написала Синицина.

«А еще у меня есть такая история. У нас в фигурном катании, когда ты маленький, тебе нужно очень много смотреть по сторонам, потому что ты можешь помешать старшим. Когда я была маленькая, один раз я вышла на лед и, к сожалению, помешала старшим. Они меня случайно (не успели затормозить) сбили. Я ударилась бровью, но не рассекла ее.

У меня появилась гематома. Потом это все опускалась на глаз, на пол-лица. Я ходила осенью с наполовину фиолетовым лицом, в очках ездила в метро. Это было ужасно. Мама у меня была в шоке, папа был в шоке. Но, к сожалению, такое бывает.

И даже в более сознательном возрасте тоже было такое, что я упала и так же ударилась бровью, и так же у меня был зрачок красный», – добавила фигуристка.