Фигуристка Арина Панфилова о возвращении в Россию: «В Германии было бы проще попасть на международные соревнования, но без российских спортсменов была бы не та конкуренция»

14-летняя фигуристка Арина Панфилова рассказала, как сменила российское спортивное гражданство на немецкое, а затем вернулась обратно под российский флаг.

– Когда вы перешли в сборную Германии? Как это было?

– Начнем с того, что раньше я каталась в Москве, потом у меня больше года не было партнера. Затем по семейным обстоятельствам я переехала в Санкт-Петербург, продолжила кататься там.

Вскоре мне предложили встать в пару с мальчиком, у которого было двойное гражданство, он катался за Германию. У меня задачи или цели менять федерацию никогда не было. Я просто очень хотела выступать, поэтому согласилась. В Германии я сдавала много тестов по скольжению, сдавала нормативы, все прошла успешно и быстро.

– Сколько времени занял процесс перехода в сборную Германии?

– Подала я запрос в 2021 году. Переход занял некоторое время. Примерно полгода, ведь в России заседания по таким вопросам проводятся лишь дважды – в мае и в декабре. У меня документальный переход случился только в первых числах февраля 2022 года, поэтому выступить успели лишь вне конкурса на соревнованиях в Оберстдорфе.

– В тот период где вы тренировались? В России?

– Мы продолжали жить, тренироваться и учиться в России. Просто должны были приезжать на соревнования в Германию. В Германии я успела побывать лишь несколько раз. Должна сказать, меня там очень хорошо приняли, я завела много друзей из других стран, в Оберстдорфе очень много русскоговорящих тренеров и спортсменов тоже.

– Что в итоге не получилось? Почему вы совершили обратный переход?

– К сожалению, партнер начал кататься с меньшим желанием, а в марте принял решение закончить карьеру. Обстановка в мире подтолкнула его озвучить решение, которое он давно принял. Он решил бросить это дело, а танцы – это парный вид.

– Что было дальше?

– В тот же день, когда родители партнёра озвучили их решение, моя мама сообщила в федерацию Германии о нашей ситуации и заявила, что нужно вернуть меня в Россию. Мне предложили тренироваться в Германии, сказали, что найдут там партнера, но переезд из России мы никогда не рассматривали.

– Как проходил процесс возвращения? В ФФКР приняли без проблем?

– В Россию я тоже вернулась в течение полугода без каких-либо сложностей. Это время я оцениваю как опыт. Сейчас у меня партнера нет, тренируюсь сама. <...>

– Не было ли страшно возвращаться, учитывая весь фон вокруг, отсутствие международных стартов?

– Конечно, находясь в Германии, мне было бы проще попасть на международные соревнования, но без российских спортсменов была бы не та конкуренция. И теперь, наверное, полного удовлетворения спортсмен-победитель получить не сможет, – сказала Панфилова.