Аделина Сотникова: «Я уважаю Ким. Несмотря на то, что хейт со стороны ее поклонников был, есть и не знаю сколько еще будет»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова рассказала, какие эмоции испытала после победы на Играх.

«На тот момент, когда я узнала, что выиграла Олимпиаду, ощущения были «Это сон???» Я не могла до конца поверить, что я стала олимпийской чемпионкой. Оттого и слезы радости на глазах, в этот момент я не могла контролировать свои эмоции от слова совсем. Хотя я понимала, что везде камеры, контролируют каждый твой шаг, но эмоции зашкаливали в хорошем смысле этого слова.

После того как прошли все процедуры (пресс-конференция, допинг-контроль), я приехала к себе в номер только в ночи. Лежала в кровати, смотрела в одну точку и не могла в это поверить... Уснуть мне так и не удалось нормально, потому что было очень много мыслей в голове. Эмоции уже утихли, но я лежала и думала: а вдруг я открою глаза – и окажется, что этот день только начнется, просто сон был слишком ярким», – написала Сотникова.

Также она рассказала о своем отношении к кореянке , которая заняла в Сочи второе место.

«Как относилась раньше, так и отношусь до сих пор. Она фигуристка с большой буквы, для своей страны она сделала все возможное. Я ее уважаю. Несмотря на то, что хейт со стороны ее поклонников был, есть и не знаю сколько еще будет. Но они не понимают, видимо, что меня это никак не задевает», – добавила экс-фигуристка.

Победа Сотниковой в Сочи-2014 – главная загадка женской фигурки. Вокруг много подозрений: объятия с нашей судьей и зашифрованные оценки