Тарасова о переходах в другие страны: «У спортсменов только одна жизнь, они хотят выступать. Осуждать – это очень просто в такой ситуации»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о желании некоторых российских спортсменов сменить гражданство.

«Да, некоторые уходят, но они не смогут выступать в этом году за их новую страну. У них будет год простоя.

Каждый решает для себя. И их не нужно осуждать. Жизнь спортсмена очень коротка. И нам не нужно расстраиваться, нужно делать выводы! Мы же не институт плачущих.

У спортсменов только одна жизнь. Они хотят выступать, у них есть талант. И его нужно показывать.

Наши спортсмены никогда бы не ушли. Но каждый год складывается так, что вот такие обстоятельства на них давят... Поэтому я бы всегда старалась понять их. Осуждать? Это очень просто в такой ситуации», – сказала Тарасова.

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