Тарасова о переходе Шифриной в Израиль: «Ничего по этому поводу не думаю. Это нормальный процесс, весь мир переходит и никто ничего не спрашивает»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что смена гражданства спортсменами – это нормальный процесс.

Ранее стало известно, что 13-летняя ученица Евгения Плющенко Софья Шифрина будет выступать за Израиль.

«Я вообще по этому поводу ничего не думаю. Я не думаю про это, потому что это нормальный процесс.

Весь мир переходит и никто ни у кого ничего не спрашивает», – сказала Тарасова.

Ученица Плющенко Софья Шифрина будет выступать за Израиль («Р-Спорт»)

Уже 5 фигуристов-юниоров сменили гражданство перед сезоном. Это бегство после отстранения России или так было всегда?