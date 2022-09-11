Тарасова о переходе Шифриной в Израиль: «Ничего по этому поводу не думаю. Это нормальный процесс, весь мир переходит и никто ничего не спрашивает»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что смена гражданства спортсменами – это нормальный процесс.
Ранее стало известно, что 13-летняя ученица Евгения Плющенко Софья Шифрина будет выступать за Израиль.
«Я вообще по этому поводу ничего не думаю. Я не думаю про это, потому что это нормальный процесс.
Весь мир переходит и никто ни у кого ничего не спрашивает», – сказала Тарасова.
Ученица Плющенко Софья Шифрина будет выступать за Израиль («Р-Спорт»)
Уже 5 фигуристов-юниоров сменили гражданство перед сезоном. Это бегство после отстранения России или так было всегда?