Орсер о том, кто придет на смену Ханю: «Малинин будет звездой – без оглядок на кого-то. Он заставил меня в себя поверить»

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Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер рассказал, как уход из спорта двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю повлияет на фигурное катание.

Что с Ханю? Он собирается приезжать в Крикет-клаб?

– Надеюсь, мы очень его ждем. Если не ошибаюсь, у него по-прежнему есть квартира в Торонто. Он говорил, что собирается приехать – официально попрощаться и закончить нашу с ним главу. Он все еще осторожен с путешествиями – Юзу крайне аккуратен в вопросах ковида, поэтому пока не выезжает из Японии.

Что ждет фигурное катание без Ханю? Вы видите кого-то, кто придет ему на смену?

– Никакого нового Ханю появиться не может – он такой один. Но будут новые звезды, и у них будет своя эра. Кто это будет – мальчик или девочка – я пока не знаю. По Юдзуру тоже не с самого начала было понятно, какого масштаба он гений. Потребовалась пара лет, чтобы выпустить из него на волю всю эту силу и мощь.

– А Илью Малинина в этой роли вы пока не видите?

– Он, несомненно, будет звездой – без оглядок на кого-то, сам по себе. У него потрясающие прыжки, но на льду это, конечно, пока еще мальчик. Но он вырастет, и будем надеяться, сохранит все козыри. Я, может, сначала даже отказывался видеть в нем такого сильного спортсмена, но тут никуда не деться, он заставил меня в себя поверить.

Качество его прыжков – это что-то. Такая осознанность в группировке, чувство баланса, такая четкая ось прыжка – я вообще думаю, что то, с каким бесстрашием он входит в прыжок, – никуда не уйдет. В нем это зашито. Это либо есть у спортсмена, либо нет, этому невозможно научить, – подытожил Орсер.

«Медведева востребована и счастлива. Она поняла: золото Олимпиады не определяет ее как человека». Разговор с Брайаном Орсером

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