Наталья Бестемьянова: «Мы можем говорить с гордостью, что первые находки для Юдзуру Ханю были сделаны вместе с нами»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась воспоминаниями о сотрудничестве с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

В частности, Бестемьянова рассказала о том, как начинала работу хореографом. Она завершила карьеру в 1988 году, после чего поступила в ГИТИС (в прошлом – Государственный институт театрального искусства), где ее муж Игорь Бобрин на тот момент работал хореографом-балетмейстером фигурного катания.

«Когда я сама еще была в спорте, то был такой момент, что я каталась совсем одна, будучи еще одиночницей. Тренер ушла в декрет, поэтому я одна и болталась. И вот тогда я начала что-то придумывать себе сама.

Я получала от этого такое наслаждение: до сих пор это помню! А ведь вообще-то у меня не очень хорошая память на то, что было раньше. Но тогда я что-то придумывала, и для меня это было очень ярко.

Позже, уже в танцах на льду, я всегда знала, что, когда мы ставим программы, если я сама не включусь, то хорошей программы не получится. Не потому что я не доверяла тренерам и хореографам, а потому что я четко понимала, что от исполнителя, от его творческого потенциала зависит очень многое», – сказала Бестемьянова.

Впоследствии Бестемьянова и Бобрин вместе стали работать с иностранными спортсменами.

«В общем, большой список: и японская сборная, и французская, и американская. И, конечно, мне кажется, главное, о чем мы можем говорить с гордостью, это то, что первые какие-то находки для Юдзуру Ханю были сделаны вместе с нами.

Когда Ханю еще особо в мире не знали, мы придумывали ему разные позиции рук во вращениях. Тогда про это никто даже не думал. А мы экспериментировали, придумывали, и в какой-то степени с нашей подачи Ханю привнес все это в фигурное катание», – отметила олимпийская чемпионка.

Юдзуру Ханю закончил, выиграв все. В чем его величие и почему уход – угроза для всего фигурного катания?