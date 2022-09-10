Брайан Орсер: «Очень ждем возвращения Брауна на лед Крикет-клаба. Он душа нашего катка, его невозможно не любить

, тренер американского фигуриста Джейсона Брауна, рассказал о планах подопечного.

«О конкретных его планах я говорить не могу – он же действительно ни о чем не объявлял. Но скажу, что он на следующей неделе возвращается к тренировкам, ему скоро участвовать в .

На Гран-при он не заявлен, да, но там многих в этом сезоне нет, так бывает после Олимпийских игр. Это, кстати, одновременно дает шанс другим спортсменам – для них открывается дверь, которая прежде была закрыта. Взять, к примеру, другого моего ученика – канадца Кори Сирселли – его пригласили на британский этап, и для него это огромный шаг вперед.

Мы все очень ждем возвращения Джейсона на лед Крикет-клаба. Он душа нашего катка, его обожают все юниоры, его же просто невозможно не любить. Ну и не забывайте: то, как катается , – большая редкость сегодня. Просто тренироваться с ним на одном льду – уже огромное везение.

Джейсон после сезона сосредоточился на шоу и мастер-классах. Он много выступал в Японии, его там очень любят. Вот недавно катал показательный номер вместе с , и это было что-то невероятное. Ше-Линн в потрясающей форме! Когда она работает с фигуристом над постановкой – она все катает сама. Она по-прежнему ого-го!

Ее хореография, кстати, не для всех. Ты должен был действительно в отличной физической форме, чтобы просто доехать живым до конца программы. Она ставит сложно, и поэтому часто у спортсмена появляется соблазн упростить изначальный замысел, тут отдохнуть, там перед прыжком выдохнуть. Так что единственный вариант – накатывать и накатывать программу. Чжун Хван, кстати, именно такой. Мы с ним тоже готовимся к сезону, впереди два Челленджера, потом два этапа Гран-при. Тоже жду его в Торонто, нам предстоит перезапустить его катание», – сказал Орсер.

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