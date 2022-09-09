Ответственный секретарь ФФКР Вячеслав Зайцев умер в возрасте 82 лет

Бывший генеральный секретарь Федерации фигурного катания на России (ФФКР) Вячеслав Зайцев умер в возрасте 82 лет.
Зайцев был генеральным секретарем ФФКР с 2002 по 2006 год. С 1992 года являлся членом президиума организации.
С 2010 года занимал должность ответственного секретаря.
«Вячеслав Иванович практически до последнего дня был вовлечен в трудовую деятельность. Полностью отдавался работе. Всегда был предан фигурному катанию.
Его невероятный оптимизм и жизнестойкость вселяли уверенность и заставляли иначе взглянуть на происходящее.
Всегда подтянутый, со спортивной выправкой, он будто оставался фигуристом и готов был в любую минуту снова выйти на лед.
Он обладал невероятным чувством юмора и запомнится таким», – говорится в сообщении пресс-службы ФФКР.