Ответственный секретарь ФФКР Вячеслав Зайцев умер в возрасте 82 лет

Бывший генеральный секретарь Федерации фигурного катания на России (ФФКР) Вячеслав Зайцев умер в возрасте 82 лет.

Зайцев был генеральным секретарем ФФКР с 2002 по 2006 год. С 1992 года являлся членом президиума организации.

С 2010 года занимал должность ответственного секретаря.

«Вячеслав Иванович практически до последнего дня был вовлечен в трудовую деятельность. Полностью отдавался работе. Всегда был предан фигурному катанию.

Его невероятный оптимизм и жизнестойкость вселяли уверенность и заставляли иначе взглянуть на происходящее.

Всегда подтянутый, со спортивной выправкой, он будто оставался фигуристом и готов был в любую минуту снова выйти на лед.

Он обладал невероятным чувством юмора и запомнится таким», – говорится в сообщении пресс-службы ФФКР.