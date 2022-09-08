Глеб Лутфуллин: «Интересно было бы поработать с Авербухом, он опытный постановщик. Пока не удается, Илья занят с другими ребятами из моей группы»

Российский фигурист рассказал о новой произвольной программе, поставленной на музыку из фильма «Однажды в Америке», а также о том, что хотел бы поработать с Ильей Авербухом.

«Мы скомпоновали музыку так, что в первой части она игривая, а потом моего героя убивают, и эта уже душа парит. Я предварительно посмотрел фильм, конечно, чтобы понять образ.

Хотел бы я программу от ? Конечно, интересно попробовать – он опытный постановщик. Пока не удается как‑то, потому что Илья занят с другими ребятами из моей группы, когда приезжает к нам на тренировки.

Но я доволен постановками, которые у меня сейчас получились. Создавать произвольную очень помогал – наш тренер по скольжению. Он многое мне дает. После занятий с ним в межсезонье ноги стали мягче, кататься стал более плавно.

У нас в группе принято поддерживать друг друга, когда мы катаемся вместе. Мишу Коляду я, увы, не смог посмотреть, потому что готовился к своему выступлению. Но в целом я всегда с удовольствием наблюдаю за одногруппниками, болею за них», – сказал Лутфуллин.

«Танго в сумасшедшем доме» у Коляды, «Великий Гэтсби» у Игнатова, Concierto de Aranjuez у Гуменника, Ян Тьерсен у Мозалева: петербургские фигуристы показали новые произвольные программы