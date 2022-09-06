Андрей Мозалев: «Авербух – очень хороший человек, с ним было легко работать, мне очень понравилось. Надеюсь, это было не в последний раз»

Российский фигурист прокомментировал выступление на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге и рассказал о своих планах.

Сегодня спортсмены показали короткие программы.

«Как дела? Хорошо в принципе. Выходил, немножко переживал, все-таки публика. Перерыв был небольшой, позабылись немного ощущения соревнований. Было приятно их вспомнить.

На дорожке меня немного понесло. Пытался показать в полную силу свою программу. Выбирал музыку Кирилл Анатольевич (Давыденко). Мне тоже понравилось. Это все-таки блюз больше, не совсем рок. У него была уже давно на примете эта музыка, но он сказал, что вот именно сейчас я готов под неё кататься. Там две разных песни Led Zeppelin скомпоновано, первая, которая играла – я предложил.

Какие планы по контенту? Как в прошлом сезоне», – сказал Мозалев.

Произвольную программу фигуристу ставили Елена Масленникова и Илья Авербух.

«Я не знал, какой человек , для меня все было в новинку, когда он пришел. Он очень хороший человек, с ним было очень легко работать, мне очень понравилось. Надеюсь, это было не в последний раз.

Планы? Еще будут в Москве контрольные прокаты, на Панине [мемориал Панина‑Коломенкина] в Питере. Будет еще два этапа Гран‑при, но пока неизвестно, какие», – цитирует Мозалева «Матч ТВ».