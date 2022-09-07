Гран-при среди юниоров. Мемола, Боденштайн, Наката, Сунцев, Ямпольски покажут короткие программы

Теги результаты сборная Канады сборная США сборная Японии сборная Швейцарии сборная Италии сборная Финляндии мужское катание Гран-при среди юниоров Макар Сунцев Николай Мемола Ноа Боденштайн Фигурное катание

8 сентября на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Риге юноши выступят с короткими программами.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Рига, Латвия

Юниоры

Короткая программа

Начало – 17.35 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.

Вторая разминка

9. Грейсон Лонг (Канада)

Третья разминка

13. Ноа Боденштайн (Швейцария)

15. Керк Хогето (США)

Четвертая разминка

17. Роберт Ямпольски (США)

19. Рио Наката (Япония)

20. Макар Сунцев (Финляндия)

21. Давид Штейнгарт (Канада)

Пятая разминка

23. Николай Мемола (Италия)

Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Риге

 

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