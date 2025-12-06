Наталья Бестемьянова: «Малинин – космический спортсмен. Он новатор, ничего не боится. Думаю, он найдет, куда расти»
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова назвала «космическим спортсменом» американского фигуриста Илью Малинина, который прыгнул семь квадов в произвольной программе.
Малинин стал первым в истории фигуристом, исполнившим семь четверных прыжков и сальто в произвольной. За технику он набрал 146,07 балла, общая оценка за выступление – 238,24 балла. Это новые мировые рекорды.
«Поздравляю! Я очень за него рада, потому что он, конечно, новатор, ничего не боится. Фантастика! Он космический спортсмен. Я думаю, что он найдет, куда ему расти, он на месте не будет стоять», – сказала Бестемьянова.
