Тарасова о Лью: «Она катала программу, которую мы с вами знаем последние 10-15 лет»

Тарасова: Лью катала программу, которую мы с вами знаем последние 10-15 лет.
Татьяна Тарасова поделилась впечатлением от выступления чемпионки мира Алисы Лью в финале Гран-при в Нагое.
За прокат произвольной программы американка получила 146,70 балла и одержала на турнире победу (222,49).
«Здорово она катала. Она катала программу, которую мы с вами знаем последние 10-15 лет», – сказала Тарасова в эфире Okko.
Лью выступает с программами, которые катала в прошлом сезоне.
