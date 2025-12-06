24

Тарасова о Лью: «Она катала программу, которую мы с вами знаем последние 10-15 лет»

Тарасова: Лью катала программу, которую мы с вами знаем последние 10-15 лет.

Татьяна Тарасова поделилась впечатлением от выступления чемпионки мира Алисы Лью в финале Гран-при в Нагое. 

За прокат произвольной программы американка получила 146,70 балла и одержала на турнире победу (222,49). 

«Здорово она катала. Она катала программу, которую мы с вами знаем последние 10-15 лет», – сказала Тарасова в эфире Okko. 

Лью выступает с программами, которые катала в прошлом сезоне. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoсборная США
logoФинал Гран-при по фигурному катанию
logoТатьяна Тарасова
logoАлиса Лью
женское катание
