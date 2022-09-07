Игнатов об усложнении контента: «В этом сезоне один четверной перекинули во вторую половину, и будет два акселя»

Российский фигурист прокомментировал свое выступление в произвольной программе на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

В начале проката Игнатов плашмя упал с четверного риттбергера.

– Это рабочий момент, так бывает, это спорт, никто от этого не застрахован. Почему-то такие падения зачастую бывают на стартах. Может быть, психологическое. Нет такого, что это для меня обыденное падение. Наверное, на стрессе, на нервах.

Из-за проблем с коньками? Тоже есть, но коньки коньками, это никого не волнует.

Форма хорошая для этой части сезона, на разминке все сделал. Не знаю, почему так получилось с риттбергером. Контрольные прокаты на то и контрольные, чтобы проконтролировать все.

– Расскажите немного про произвольную программу.

– «Великий Гэтсби», Никита Михайлов ставил. Он ее предложил, часть немного изменили, но вылилось вот в это. Я был самим Гэтсби.

– Контент такой же, как в прошлом сезоне?

– Немного усложненный, в прошлом году я прыгал четыре четверных и только один тройной аксель. В этом сезоне один четверной перекинули во вторую половину, и будет два акселя. Потихоньку в усложнение уходим. Контент уже выкатывал на тренировках, – сказал Игнатов.