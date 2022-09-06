Губерниев о словах Мозалева: «Он прав! Российское фигурное катание – сильнейшее в мире. А футбол слабый»

прокомментировал слова фигуриста Андрея Мозалева, который считает, что российское фигурное катание интереснее, чем российский футбол.

«Он прав! Российское фигурное катание сильнейшее в мире. А российский футбол, мягко говоря, нет. О чем тут говорить?

Это как российская гимнастика и синхронное плавание. Во всем мире мы сильнейшие в этих дисциплинах. А российский футбол – нет. Что тут дискутировать?

Это дискуссия... Как вопрос о том, когда теплее? Осенью или летом? Понятное дело, что летом.

Так и здесь. Российский футбол слабый! Конечно, он пытается быть сильным. Иногда что-то получается, иногда – нет», – сказал Губерниев.

Андрей Мозалев: «Российское фигурное катание интереснее российского футбола. Да и по уровню повыше»