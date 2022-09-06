Губерниев о словах Мозалева: «Он прав! Российское фигурное катание – сильнейшее в мире. А футбол слабый»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев мужское катание Андрей Мозалев Фигурное катание

Дмитрий Губерниев прокомментировал слова фигуриста Андрея Мозалева, который считает, что российское фигурное катание интереснее, чем российский футбол.

«Он прав! Российское фигурное катание сильнейшее в мире. А российский футбол, мягко говоря, нет. О чем тут говорить?

Это как российская гимнастика и синхронное плавание. Во всем мире мы сильнейшие в этих дисциплинах. А российский футбол – нет. Что тут дискутировать?

Это дискуссия... Как вопрос о том, когда теплее? Осенью или летом? Понятное дело, что летом.

Так и здесь. Российский футбол слабый! Конечно, он пытается быть сильным. Иногда что-то получается, иногда – нет», – сказал Губерниев. 

Андрей Мозалев: «Российское фигурное катание интереснее российского футбола. Да и по уровню повыше»

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