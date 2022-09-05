Елена Радионова: «Мы изначально поставили Жилиной две короткие программы. Постановщиком обеих программ была я»

Бронзовый призер ЧМ Елена Радионова объяснила, почему Вероника Жилина сменила короткую программу.

В августе Жилина выступала на контрольных прокатах под композицию «Je t’aime» в исполнении Франсуа Паради. На первенстве Москвы она представила новую программу под музыку Петра Чайковского из балета «Лебединое озеро».

«Мы изначально поставили две короткие программы. Постановщиком обеих программ была я. Одну мы показали на контрольных прокатах, вторую – на стартовых соревнованиях сезона. Будем решать, какая программа в итоге останется.

Возможно, будем что-то менять внутри программ. Выберем ту, которую будет лучше катать фигуристка. У меня тоже был такой опыт с , который мне поставил три короткие программы, и мы потом выбирали, какую катать. Это как раз была «Je t’aime». Удивительно, как история повторяется.

Мне нравятся обе программы. Да, они разные. Первая взрослая, более сложная для нее. Вторая – классическая, более привычный для нее образ.

Связана ли критика постановки «Je t’aime» с тем, что что мы увидели сегодня Веронику в новом образе? Критика всегда была есть и будет. Это нормально. Наша задача выполнять качественно свою работу. Мы ни на кого не смотрим, просто делаем свою работу», – сказала Радионова.