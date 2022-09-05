Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал смену короткой программы для фигуристки Вероники Жилиной.

— Дела хорошо, неплохо. Спортсмены работают, есть результат. Открыли сезон — первенство Москвы, нужно прокататься, посмотреть программы. У некоторых моих спортсменов новые программы — пришлось поменять. Как, например, у — поменяли на «Лебединое озеро».

— Это потому что ей поставили «слишком взрослую» программу?

— Ну она у нее останется как показательный номер. Честно — у нас была заготовка второй программы.

— То есть это спланированная акция?

— Да.

— Это было ваше решение или Вероники?

— Мое. У меня изначально была предложена версия «Лебединое озеро» Чайковского. Чтобы она катала белого и черного лебедя. И параллельно мы делали «Je t’aime». Это мы не отпускали, продолжали. Сейчас она в первый раз прокатала ее на соревнованиях.

На контрольных прокатах мы показывали другую программу, Лена Радионова нам ее ставила. Сейчас я взял нового хореографа — Владимира Анатольевича Могильду, он консерваторию окончил, много работал в Питере, в Швеции. Очень серьезный специалист.

Получилась неплохая программа, но нужно еще доделать. Сезон только начинается, он длинный, – сказал Плющенко.