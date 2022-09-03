Калин приземлила два четверных тулупа в произвольной программе на юниорском Гран-при в Остраве, Шимада прыгнула тройной аксель

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Американская фигуристка Миа Калин исполнила два четверных тулупа (в каскаде с двойным и сольно) в произвольной программе на этапе Гран-при среди юниоров в чешской Остраве.

Затем она упала с тройного лутца и допустила степ-аут на тройном риттбергере. В оставшейся части программы Калин прыгнула каскады тройной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц – тройной тулуп и двойной аксель. Судьи оценили прокат в 116,61 балла.

Японка Мао Шимада исполнила тройной аксель, упала с недокрученного четверного тулупа, затем сделала тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – двойной аксель (секвенция), тройной сальхов – тройной тулуп – двойной тулуп, тройной риттбергер и тройной лутц. Фигуристка получила за произвольную программу 141,16 балла.

Шимада выиграла соревнования, набрав 212,65 балла по сумме двух программ. Калин, получившая 175,85 балла, заняла четвертое место.

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