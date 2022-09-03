Трусова и Кондратюк вручили бронзовый пояс победителю ММА Серии

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Олимпийский чемпион Пекина-2022 в команде Марк Кондратюк и серебряный призер Игр в одиночном катании Александра Трусова вручили бронзовый пояс победителя турнира «ММА Серия-55: Grand Arena» Бахтовару Юнусову.

Бой прошел накануне в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского. Уроженец Таджикистана Юнусов одолел россиянина Магомеда Кадиева.

«Бахтовар Юнусов сегодня вдвойне победитель. Во-первых, он одолел Магомеда Кадиева и завоевал бронзовый пояс победителя ММА Серии. А во-вторых, таджикский доминатор получил трофей из рук неподражаемой звезды фигурного катания вселенского масштаба Александры Трусовой и олимпийского чемпиона Марка Кондратюка!» – сообщили организаторы турнира.

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