Стала известна музыка для программ, с которыми американский фигурист Илья Малинин будет выступать в предстоящем сезоне.
Короткая программа Малинина поставлена под песню I Put A Spell On You в исполнении Garou. В произвольной он будет кататься под Labrinth – Euphoria.
В прошлом сезоне фигурист побеждал на чемпионате мира среди юниоров, а на взрослом первенстве стал девятым. Также он завоевал серебро на чемпионате США.
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