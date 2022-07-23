Татьяна Тарасова: «Малинин – очень способный мальчик, учитывая, что ему всего лишь 17 лет»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о перспективах американского фигуриста в серии Гран-при нового сезона.

«Малинин – очень способный мальчик, учитывая, что ему всего лишь 17 лет. Он же прыгает одиночный аксель, а сможет ли претендовать на медаль или нет – зависит от составов.

Верю ли в его успех? Ну, это зависит от того, кто останется. Вообще до соревнований нельзя сказать, кто будет претендовать на призовое место», – сказала Тарасова.

17-летний Илья Малинин покорил четверной аксель, за которым так охотится Ханю. В чем странный культ этого прыжка?

Гран-при по фигурке впервые без России, но наши люди в деле – за Грузию, Польшу и США