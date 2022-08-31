Медведева о турнире ее имени: «С приятным удивлением узнала об инициативе Москомспорта провести данные соревнования»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию прокомментировала новость о проведении турнира ее имени.

Ранее стало известно, что в феврале следующего года в Москве состоится турнир «На призы заслуженного мастера спорта России Евгении Медведевой».

«С приятным удивлением узнала об инициативе Москомспорта провести данные соревнования. В турнире будут принимать участие юные спортсмены, будущее российского фигурного катания. Буду только рада, если для них окажется полезным мой опыт», – сказала Медведева.