Медведева о турнире ее имени: «С приятным удивлением узнала об инициативе Москомспорта провести данные соревнования»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала новость о проведении турнира ее имени.

Ранее стало известно, что в феврале следующего года в Москве состоится турнир «На призы заслуженного мастера спорта России Евгении Медведевой».

«С приятным удивлением узнала об инициативе Москомспорта провести данные соревнования. В турнире будут принимать участие юные спортсмены, будущее российского фигурного катания. Буду только рада, если для них окажется полезным мой опыт», – сказала Медведева.

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